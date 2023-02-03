Информацию о предъявлении подозрения советнику замминистра обороны Константину Слюсарю, о которой ранее сообщала "Страна", подтвердил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель на своей странице в Facebook.

По его информации Слюсарь является основным фигурантом по делу о завладении 1,7 млрд грн государственных средств при закупке критически важных товаров для нужд ВСУ.

"Он вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных фирм. Дельцы заключили договоры, по которым 1,7 млрд бюджетных гривен были перечислены на счета злоумышленников, которые в дальнейшем не выполнили свои договорные обязательства по поставкам соответствующей продукции в определенном количестве. Просто для понимания: Пенсионный фонд Украины в этом месяце направил на выплаты пенсий по почте столько же - 1,7 млрд грн", - заявил Рубель.

С целью возмещения ущерба, нанесенного государственным интересам, по материалам Департамента наложен арест на денежные средства в сумме 55 млн грн и корпоративные права, стоимостью 50 млн долларов США.

Ранее мы писали, что о подозрении сообщили уволенному замминистра обороны, которого подозревают в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Подозреваемый отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Кроме того, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что в Украине возвращают общественный контроль над закупками продуктов и топлива для армии.