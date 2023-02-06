В ПЦУ еще раз подтвердили, что собираются рассмотреть вопрос о всеобщей календарной реформе на соборе в мае.

Об этом сообщил ее представитель Евстратий Зоря в Фейсбуке, комментируя решение УГКЦ перейти на праздники по новому стилю с сентября.

При этом Зоря напомнил, что "синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль, могут это сделать по соответствующей процедуре".

"Опыт реформ в прошлом свидетельствует: проблемы возникают там, где реформа внедряется в мгновение ока, без подготовки, сверху и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к ее восприятию. До сих пор наша церковь действовала в противоположном духе: постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. Уверен, что именно такой путь – самый лучший", – добавил Зоря.

Как писала "Страна", 2 февраля, в Синодальном зале Митрополичьего дома состоялось заседание Священного синода ПЦУ. Было решено созвать 24 мая 2023 г. очередное заседание архиерейского собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы.

А сегодня Украинская греко-католическая церковь заявила, что с 1 сентября переходит на праздники по новому стилю - григорианскому календарю.