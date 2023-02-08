В Украине начала дешеветь морковь. Основная причина снижения цены на овощ стало увеличение предложения этого продукта на рынке, в частности, из-за проблем со светом.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным экспертов, большинство украинских фермеров считали нецелесообразным и дальше хранить корнеплоды и массово начали продавать морковь из хранилищ.

По состоянию на 7 февраля, фермеры были готовы отгружать морковь от 18 до 25 гривен за килограмм ($0,49-0,68/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем на минувшей неделе.

Ключевые игроки рынка, как пишут аналитики, заявили, что из-за перебоев со светом качество продукции в хранилищах мелких хозяйств стремительно ухудшается. Это заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы моркови. В то же время у крупных фермерских хозяйств есть генераторами, они не имеют проблем с хранением продукта. В связи с этим они предпочитают приостановить продажу овощи пока, учитывая большое предложение на рынке данной продукции.

Также аналитики сообщают, что несмотря на ценовое снижение, сегодня морковь в Украине стоит в среднем в 1,9 раза дороже, чем в прошлом году в этот период.

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