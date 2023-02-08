В книжные магазины Москвы поступили карты, на которых Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в своих административных границах "включены" в состав России.

Об этом сообщает российский "РБК".

В издательстве "Атлас Принт" изданию сказали, что было выпущено несколько таких настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира.

На картах в состав России "включены" в том числе и те города и районы аннексированных областей, которые не захвачены российской армией. То есть - и Херсон, и Запорожье.

Напомним, ранее четыре высокопоставленных чиновника Пентагона, выступая в Конгрессе США, заявили, что украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крымский полуостров в ближайшем будущем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российские требования к Украине "признать новые территориальные реалии" неприемлемыми. Он считает, что такая позиция Москвы не позволяют начать переговорный процесс.

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Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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