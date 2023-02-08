В тиктоке обсуждают видео, как украинские военные разбили банки с самогоном жительницы населенного пункта, который ранее был захвачен россиянами.

На видео женщина призналась, что меняла самогон на тушенку и крупу у российских военных.

После этого военные разбивают банки с самогоном.

В комментариях многие пользователи не одобрили такие действия, считая, что женщина пыталась просто выжить, меняя самогон на еду.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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