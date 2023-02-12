Министерство внутренних дел напоминает порядок выезда ребенка возрастом до 16 лет за пределы Украины во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

Это происходит в сопровождении одного из родителей, совершеннолетних брата или сестры. Возможен вариант, когда ребенка вывозят другие родственники или лица, но в этом случае их должен специальным письмом уполномочить на это один из родителей. Это письменное заявление должно быть заверено органами опеки и попечительства.

Выезд ребенка происходит без нотариально удостоверенного согласия второго родителя. Для пересечения границы также должен быть в наличии паспорт гражданина Украины, а при его отсутствии – свидетельство о рождении ребенка.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины также рассказали, что теперь выехать за границу могут мужчины, чьи жены проходят военную службу. Речь идет о случаях, когда у супругов есть дети до 18 лет.

Кроме того, пограничники предупредили, что из-за сбоев в системе "Шлях" на границе могут быть очереди.

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