В МВД напомнили, как выехать из Украины детям до 16 лет во время войны. Видео
Министерство внутренних дел напоминает порядок выезда ребенка возрастом до 16 лет за пределы Украины во время войны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.
Это происходит в сопровождении одного из родителей, совершеннолетних брата или сестры. Возможен вариант, когда ребенка вывозят другие родственники или лица, но в этом случае их должен специальным письмом уполномочить на это один из родителей. Это письменное заявление должно быть заверено органами опеки и попечительства.
Выезд ребенка происходит без нотариально удостоверенного согласия второго родителя. Для пересечения границы также должен быть в наличии паспорт гражданина Украины, а при его отсутствии – свидетельство о рождении ребенка.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины также рассказали, что теперь выехать за границу могут мужчины, чьи жены проходят военную службу. Речь идет о случаях, когда у супругов есть дети до 18 лет.
Кроме того, пограничники предупредили, что из-за сбоев в системе "Шлях" на границе могут быть очереди.
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