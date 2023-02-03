За время действия запрета на выезд чиновников из Украины не выпустили двух человек, попадающих под ограничения
За время действия запрета на выезд за границу чиновников из Украины не выпустили двоих человек, подпадающих под эти ограничения.
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина".
"Я не могу сказать, были ли это женщины, или мужчины и какую должность они занимали. То ли это были топ-чиновники, то ли они были забронированы за органами государственной власти... Пограничниками за время действия новых правил пересечения границы, в частности госслужащими, через границу не были пропущены два человека из перечня тех лиц, которые определил Кабинет министров Украины" - сообщил спикер ГПСУ.
Напомним, что Кабмин принял постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми.
Позже в ГПСУ уточнили, что запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе.
Также сообщалось, что под действие постановления Кабмина о запрете на выезд за границу попали депутаты местных советов.