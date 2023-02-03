За время действия запрета на выезд за границу чиновников из Украины не выпустили двоих человек, подпадающих под эти ограничения.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина".

"Я не могу сказать, были ли это женщины, или мужчины и какую должность они занимали. То ли это были топ-чиновники, то ли они были забронированы за органами государственной власти... Пограничниками за время действия новых правил пересечения границы, в частности госслужащими, через границу не были пропущены два человека из перечня тех лиц, которые определил Кабинет министров Украины" - сообщил спикер ГПСУ.

Напомним, что Кабмин принял постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми.

Позже в ГПСУ уточнили, что запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе.

Также сообщалось, что под действие постановления Кабмина о запрете на выезд за границу попали депутаты местных советов.