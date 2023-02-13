В понедельник, 13 февраля, Киев и Днепр с утра еще не получили лимитов по электроэнергии (то есть свет отключать там пока не должны), а Одесса живет по стабилизационным графикам.

Такие данные публикует ДТЭК.

При этом в других областях, судя по сообщениям губернаторов, уже введены почасовые отключения.

Ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что скорее всего лимиты с понедельника будут у всех регионов - из-за роста потребления с началом рабочей недели.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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