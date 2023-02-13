Последние ситуации со сбитыми воздушными объектами над Северной Америкой не указывают на внеземную активность.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты (летательные аппараты - Ред.)", - сказала представитель администрации под смешки журналистов в зале.

Она заявила, что хочет таким образом развеять многочисленные слухи об НЛО.

Ранее глава NORAD (командования воздушно-космической обороны Северной Америки) Глен ван Херк допустил, что сбитые над США объекты имеют внеземное происхождение.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о летающих объектах, которые сбивают над Америкой.

Штаты сбили уже четыре таких объекта. При этом, по данным The Guardian, в ВВС США не считают три последние объекта воздушными шарами и пока вообще не могут определить, как они передвигались в воздухе.

На данный момент Китай обвиняют в запуске только первого объекта. Аналитики полагают, что эта ситуация может стать началом крупной китайской операции по наблюдению за иностранными войсками в преддверии возможного конфликта вокруг Тайваня в ближайшие годы.