"Новая почта" после масштабного сбоя в системе возобновила работу. Из-за произошедшего сбоя сегодня они будут работать на один час дольше.

Об этом компания сообщила в своем Фейсбуке.

"Уже работаем. Так что если вы не успели забрать свою посылку, отделения будут работать на час дольше", - говорится в сообщении компании.

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник, 14 февраля, у "Новой почты" произошел сбой в работе системы, из-за которого по всей Украине невозможно было ни получить, ни отправить посылки.

Напомним, 12 февраля было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

Кроме того, мы сообщали, что "Новая почта" повысила тарифы на свои услуги с 1 января 2023 года. Компания сообщила, что, учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, "Новая почта" внесла изменения в тарифы. Этот шаг был сделан, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны. Также "Новая почта" отменила дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, которая составляет 20 грн, и теперь она будет бесплатной.