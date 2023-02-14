Во вторник, 14 февраля, у "Новой почты" произошел масштабный сбой в работе системы, из-за которого по всей Украине в данный момент невозможно ни получить, ни отправить посылки.

Об этом "Стране" сообщили сотрудники одного из отделений "Новой почты" в Киеве.

"Система не работает, масштабный сбой по всей Украине. Что произошло и надолго ли это, мы не знаем", - сообщили сотрудники "Новой почты".

Напомним, 12 февраля было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

Также мы публиковали фото разрушенного ракетным ударом депо "Новой почты" в Харькове.

Кроме того, мы сообщали, что "Новая почта" повысила тарифы на свои услуги с 1 января 2023 года. Компания сообщила, что, учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, "Новая почта" внесла изменения в тарифы, этот шаг делается, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны. Также "Новая почта" отменила дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, которая составляет 20 грн, и теперь она будет бесплатной.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны.