Миллион украинцев обменяли старые лампы накаливания на экономные LED-лампы.

Об этом сообщает глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

Всего обменяны 5 миллионов ламп. Активнее всего обменивают лампы жители Киева и области.

Так, на Киевщине обменяли 585 тыс., Львовщине - 420, Днепропетровщине - 410 тыс., Житомирщине - 220 тыс., Виннитчине - 248 тыс., Одесщине - 237 тыс., Черкасщине- 200 тыс., Хмельнитчине - еще 204 тыс.

По словам Смелянского, украинцы смогли сэкономить до 10% энергетического ресурса страны. А с 26-27 февраля поменять по 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп смогут жители деревень.

Напомним, Евросоюз обещал передать Украине дополнительные генераторы и LED-лампы.

Ранее Еврокомиссия профинансировала около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

3 февраля премьер Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетил "Укрпочту" в Киеве, чтобы оценить эффективность программы обмена старых лампочек на новые LED-лампы.

По словам Шмыгаля, за первые три дня работы сервиса по обмену старых ламп накаливания на LED-лампы в Укрпочте обменяли 750 тысяч лампочек.