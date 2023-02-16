Завтра, 17 февраля, в Украине ожидается небольшой мокрый снег, в западных областях еще и с дождем. В целом почти по всей Украине завтра будет плюсовая температура, а на юге столбик термометра вообще будет подниматься до 10 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах местами будет гололедица.

Температура на левобережье ночью 5-10° мороза, в восточных областях до 14°, днем 0-5° мороза.

На остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла. На юге, во Львовской и Волынской областях - 3-8° тепла. В Одесской области - до 11° тепла.

Напомним, харьковский сурок Тимка ІІІ прогнозирует наступление весны в середине марта. Тимка более полугода был в оккупации РФ в селе Нестеровка Харьковской области, так что в этом году его прогноз может быть совсем точен ввиду перенесенного стресса.

А вот американский сурок Фил предсказал нескорое наступление весны в США. Согласно американской традиции, если 2 февраля выходя из норки сурок видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно так и произошло на церемонии 2023 года в Панксатони.