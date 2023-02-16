Немецкие САУ востребованы на фронте. Фото: Twitter/GermanyinUA

Словакия уже несколько недель не пропускает из Украины вооружение немецкого производства, которое должно быть там отремонтировано.

Об этом пишет немецкая редакция Business Insider со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

В середине декабря компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по поручению Вооруженных сил Германии создала ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной, чтобы ремонтировать сломанные гаубицы, зенитные установки Gepard или системы MARS.

Но Словакия не позволяет оружию пересечь границу и попасть в ремонтный центр, ссылаясь, как сообщается, на нерешенные юридические вопросы, в том числе импортные пошлины.

По данным издания, транспортные средства с 15-ю неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей, чтобы продолжить свое путешествие.

Словакия не пропускает немецкие вооружения из Украины на ремонт

Ранее мы писали, что многие поставленные Украине французские самоходные гаубицы "Цезарь" производства компании Nexter нуждаются в ремонте из-за "адской скорострельности".

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Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев. 

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