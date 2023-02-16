Словакия уже несколько недель не пропускает из Украины вооружение немецкого производства, которое должно быть там отремонтировано.

Об этом пишет немецкая редакция Business Insider со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

В середине декабря компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по поручению Вооруженных сил Германии создала ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной, чтобы ремонтировать сломанные гаубицы, зенитные установки Gepard или системы MARS.

Но Словакия не позволяет оружию пересечь границу и попасть в ремонтный центр, ссылаясь, как сообщается, на нерешенные юридические вопросы, в том числе импортные пошлины.

По данным издания, транспортные средства с 15-ю неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей, чтобы продолжить свое путешествие.

Ранее мы писали, что многие поставленные Украине французские самоходные гаубицы "Цезарь" производства компании Nexter нуждаются в ремонте из-за "адской скорострельности".

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.