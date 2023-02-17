Появились подробности ночных ударов по Харькову. Вчера в 23:00 были запущены 7 ракет с территории РФ.

Об этом сообщают в ОГА.

Три взрыва случились непосредственно в Харькове, Основянском и Киевском районах, противник в цели не попал, одна ракета не разорвалась.

Харьковская прокуратура обнародовала фото последствий ракетного удара по Харькову, где повреждены производственные помещения и транспорт. Также повреждена железнодорожная колея.

В Киевском районе вражескую ракету частично сбили, сообщили в прокуратуре.

Также ночью четыре взрыва были в промзоне Купянска, пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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