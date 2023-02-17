В выходные дни, 18-19 февраля, практически по всей территории Украины ожидаются дожди или мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 18 февраля, в западных областях синоптики прогнозируют дождь, в Закарпатье значительный дождь; температура ночью около 5° тепла, днем 9° тепла; в Карпатах снег, температура ночью и днем около 0°.

На остальной территории мокрый снег и дождь, в северо-восточных областях сильный снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; в восточных областях и в Сумской области ночью 7-12° мороза, днем около 0°. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

В Киеве в субботу также ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица; днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, иногда с порывами до 22 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

Воскресенье также будет щедрым на осадки - в южной части и большинстве западных областей дождь и мокрый снег, в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь. На остальной территории – без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла, в южной части и Закарпатье 7-12°, сообщают синоптики.

В Киеве 19 февраля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1-3°, днем около 5° тепла.

Напомним, 17 февраля, в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах местами гололед.

Как мы писали, эта неделя в стране началась с потепления.