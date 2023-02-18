Один из сбитых истребителями F-22 летающих объектов в США мог быть воздушным шаром стоимостью от 12 до 180 долларов, который запустили любители.

Об этом пишет Aviation Week.

По данным издания, 15 февраля о пропаже находившегося в воздухе шара сообщил кружок любителей из Иллинойса.

"Летающий по миру шар объявлен "пропавшим без вести" кружком из Иллинойса, который стал кандидатом, способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными авиацией США", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что цена подобных предметов с микросхемами варьируется от 12 до 180 долларов.

Эксперты в этой области отмечают, что пытались предупредить американских военных и ФБР о нахождении в воздухе подобных объектов радиолюбителей.

Напомним, в Белом доме допустили, что три неопознанных летающих объекта, сбитых за последние несколько дней над Америкой, скорее всего были "безобидными коммерческими или исследовательскими проектами, не представляющими реальной угрозы для США".

Ранее мы писали, что несколько сотрудников Пентагона, работавших при бывшем президенте США Дональде Трампе, следили за неопознанными летающими объектами, которые теперь, предположительно, считаются "воздушными шарами", однако Белому дому об инцидентах не сообщали.