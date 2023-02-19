Запад пока не понимает, чем и на каких границах должна закончиться война в Украине.

Об этом заявил российский оппозиционер, экс-олигарх Михаил Ходорковский в интервью Deutsche Welle.

По его словам, по крайней мере, нет публично сформулированного единого мнения по этому вопросу

"Четкой политики Запада, что эта война должна закончиться поражением президента РФ Владимира Путина и выходом Украины на международно-признанные границы - это до сегодняшнего дня не сформулировано", - сказал Ходорковский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее мы писали, что вице-президент США Камала Харрис не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине.

А президент Чехии Петр Павел озвучил нежелательные последствия в случае поражения России. В частности, он опасается, что освобождение какой-то части временно оккупированной территории может привести к настолько большим человеческим потерям, что общество просто не сможет этого выдержать.

Также "Страна" публиковала аналитический материал издания The Economist, в котором утверждалось, что будущее Украины останется неопределенным на много лет при любом исходе войны.