Украинское правительство внесло ансамбль Киево-Печерской Лавры и ряд прилегающих зданий в Государственный реестр недвижимых памятников нашего государства.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Согласно постановлению №150 от 17 февраля, приложенный перечень объектов культурного наследия национального значения вносится в Госреестр недвижимых памятников Украины, и, соответственно, исключается из списка памятников архитектуры Украинской ССР.

В перечень вошли здания Лавры, кельи, церкви, башни, распложенные по улице Лаврская, 9-17, а также башня по улице Телиги, 12.

Напомним, в Украине хотят убрать из госреестра памятников все "символы российской и советской идеологии". Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Кабмин одобрил и подает на утверждение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Также сообщалось, что нардеп считает, что у УПЦ могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру. По его словам, Госслужба этнополитики и свободы совести во главе с Виктором Еленским "будет работать в соответствующем направлении",

Кроме того, мы писали, что в Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому перенесут на территорию КП "Зооконтроль".