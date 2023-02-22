В Днепре 21 февраля в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке по улице Большая Деевская Новокодацкого района поселились летучие мыши.

Об этом сообщает телеграм-канал ГосЧС Украины.

Владелец квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, которая выполнила демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных стен лоджии.

По прибытию по указанному адресу спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.

В общем, специалисты отловили 140 летучих мышей. Их поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

Как писала "Страна", в Харькове разложили по мешочкам и спрятали до весны в холодильниках тысячи летучих мышей.

Ранее в Купянске спасатели освободили собаку из-под завалов аптеки.

Также "Страна" писала, как под Киевом спасли рыбаков, которые провалились под лед.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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