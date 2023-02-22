Женщину из Майами (штат Флорида) обвинили в убийстве, произошедшем в результате ссоры в переполненном такси Uber.

Ее адвокат заявил, что убийцу следует освободить из тюрьмы, поскольку она беременна и ее не рожденному ребенку не предъявляли обвинения в совершении преступления, а потому его удерживают за решеткой незаконно.

Об этом сообщает Fox News.

24-летняя Наталья Харрелл с 26 июля 2022 года содержится в Исправительном центре Тернера Гилфорда Найта за убийство 28-летней Глэдис Иветт Борсела, совершенное 23 июля.

В тот день Харрелл забрал Uber вместе с шестью другими пассажирами. На видео, снятом внутри автомобиля марки Cadillac Escalade, заметно, как Харрелл спорит с Борсела, а затем вытаскивает из сумки пистолет и стреляет в оппонентшу.

Несколько месяцев спустя адвокат убийцы Уильям Норрис заявил, что не рожденный ребенок его клиентки и она сама должны быть немедленно освобождены из тюрьмы, поскольку плод "не был обвинен в совершении уголовного преступления". 16 февраля он обратился с ходатайством о пересмотре решения суда. На момент подачи заявления Харрелл была на восьмом месяце беременности.

Как подчеркнул адвокат, женщина не получала надлежащего дородового ухода или питания, не проходила осмотр сторонним врачом с октября 2022 года.

Норрис также утверждает, что Харрелл и ее не рожденный ребенок содержатся "в тюремном блоке вместе с жестокими преступниками". Тем самым "защищаемые Конституцией права не рожденного ребенка на надлежащую правовую процедуру явно нарушены".

В ответ на обращение защитника глава исправительного учреждения Джеймс Рейес заявил, что первый тест Харрелл на беременность, сделанный в тюрьме при ее поступлении в конце июля 2022-го, был отрицательным. Он сообщил, положительный результат теста у нее был только 12 августа.

По словам Рейеса, беременная задержанная сама постоянно отказывалась от дородового патронажа.

"Четыре раза ее доставляли на осмотр к акушеру-гинекологу за пределами тюрьмы, а выезжать на пятый прием она категорически отказалась. Ей ежедневно предлагали витамины для беременных на протяжении нескольких месяцев. Она неоднократно отказывалась от этих витаминов, а также препятствовала медсестрам и медработникам тюрьмы измерять частоту сердцебиения плода и оценивать его состояние", - говорится в ответе Рейеса.

В прокуратуре утверждают, что ходатайство адвоката должно быть отклонено, поскольку оно "не может заменить другие судебные разбирательства".

"Заявитель не утверждает, что арест беременной женщины был незаконным, не оспаривает вывод суда первой инстанции о вероятной причине ареста, а также не утверждает, что имел место неправомерный отказ в освобождении под залог. Вместо этого ее иск касается исключительно предполагаемой неадекватности медицинского и дородового ухода", - говорится в ответе прокуратуры штата.

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