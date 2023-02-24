Великобритания сформировала секретную рабочую группу по закупкам вооружений для Украины в разных странах мира.

Об этом сообщила газета The New York Times.

Газета ссылается на некий попавший в ее распоряжение документ и неназванные источники. Каких-либо деталей о работе группы издание не приводит.

The New York Times при этом пишет, что другие западные страны тоже предпринимают усилия для обеспечения Украины оружием и боеприпасами на фоне истощения собственных и западных запасов. Особое внимание при этом уделяется поиску боеприпасов советского и российского производства, потому что значительная часть украинской армии по-прежнему использует соответствующие вооружения.

В частности, значительно нарастили производство вооружений оружейные заводы в Болгарии, построенные еще при Советском Союзе. В результате в 2022 году экспорт вооружений из Болгарии превысил $3 млрд, что в пять раз больше, чем в 2019 году. Газета предполагает, что большая часть оружия и боеприпасов пошла в Украину.

Представители США также пытаются привлечь к производству боеприпасов советского образца предприятия в Боснии и Герцеговине, Сербии. Речь идет прежде всего об артиллерийских снарядах. Несколько стран, например, Чехия, уже передали Украине запасы этих боеприпасов, оставшиеся с советских времен.

Летом секретарь СНБО заявлял, что Украина перешла на оружие стандартов НАТО из-за дефицита советских снарядов в Европе.

Также летом СМИ писали, что Джо Байден поехал на Ближний Восток, чтобы кроме прочего найти советское оружие для Украины.