В пятницу, 24 февраля, в Украине облачно с прояснениями. Тепло и преимущественно без осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Лишь днем в западных и северных областях может пройти небольшой дождь, а в Карпатах мокрый снег.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях и в Сумской области днем около 0°. В западных областях днем 6-11° тепла. На остальной территории днем 2-7° тепла.

В Киеве сегодня днем может идти небольшой дождь. Температура днем 3-5° тепла.

Карта прогноза погоды на 24 февраля 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 24 февраля в Украине - переходные сутки от морозов к потеплению. Следующая ночь, на 25 февраля, уже будет значительно теплее, температура воздуха повысится на 4-8 градусов.

В пятницу, температура воздуха будет +3...+6, на востоке 0...+3. В южной части и западных областях +4...+8. На Закарпатье, юге Одесской области и Черновицкой области +6...+11.

Ожидается сильный ветер. Дождь пройдет в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, вечером дождь дойдет до северных областей Украины. На остальной территории - без осадков.

В Киеве ожидается сильный южный ветер. Осадки в течение дня маловероятны, а вот вечером может пройти дождь, возможно, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем до 5 тепла.



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