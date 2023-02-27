В результате аварии на электросетях в Луцком районе Волынской области 27 февраля обесточена часть населенных пунктов Киверцевской, Тростянецкой и Подгайцевской территориальных громад.

Об этом сообщает ЧАО "Волыньоблэнерго".

"В результате технологического нарушения в работе оборудования из-за возгорания в распределительном оборудовании обесточена часть населенных пунктов Киверцевской, Тростянецкой и Подгайцевской территориальных громад", - говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что ориентировочное время возобновления электроснабжения - до 22:00 27 февраля.

Напомним, в Украине уже третью неделю отсутствует дефицит электроэнергии, свет выключают только из-за аварий и обстрелов.

Глава Минэнерго Герман Галущенко выразил уверенность, что украинцы и дальше будут жить без ограничений - однако, "если не будет очень существенных повреждений энергосистем".

Министр сказал, что ограничения сняты уже и в Одесской области, где в последнее время из-за атак РФ были перебои с электроснабжением. Также он добавил, что в Киев вернулось уличное освещение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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