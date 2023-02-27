В московском метро сильное задымление. Некоторым пассажирам требуется медицинская помощь
В Москве на станции метро "Спортивная", где произошло возгорание, сообщают о сильном задымлении.
Российские СМИ пишут, что движение поездов этой ветки остановлено в одну сторону, некоторым пассажирам требуется медицинская помощь.
"На станции работает сирена. Движение поездов приостановлено от "Парка культуры" до "Университета". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщают российские СМИ.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что произошло замыкание проводки без возгорания. Сотрудники метрополитена выводят пассажиров со станции. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что станцию закрыли из-за возгорания, которое вызвано проблемой с электродвигателем. По данным местных телеграм-каналов, очаг возгорания находился под одним из вагонов. По состоянию на 20:13 (по киевскому времени) возгорание в одном из вагонов состава ликвидировано.
Площадь пожара составила один квадратный метр. Дым рассеивается.
Напомним, ранее поезда Кольцевой линии метро Москвы начали ходить только в одну сторону.
Также "Страна" писала, как в Москве в складских помещениях вспыхнул мощный пожар.