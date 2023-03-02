В полиции заявляют, что активность "ЧВК Редан" в Украине уже падает, поскольку их группы в соцсетях оперативно заблокировали.

Об этом заявила главный инспектор Управления ювенальной превенции Нацполиции Роксолана Семирякова в эфире телемарафона.

"Киберполиция уже установила ряд организаторов этих групп и информационных каналов, более 30 из них уже заблокированы. Поэтому движение "Редан" в Украине идет на убыль, его активность падает", - сказала Семирякова.

Она отметила, что участие в любой субкультуре наказания нет, однако за участие в драках, которые провоцируют "редановцы", можно получить наказание в рамках административного и даже уголовного законодательства.

Отметим, что буквально вчера сообщалось о новой сходке "Редана" в Киеве. А полиция продолжает разоблачать администраторов их групп.

"Страна" разбиралась, что такое "ЧВК Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине, Беларуси и России.

"Редан" — это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме. Широко известной она стала после массовых драк в крупных российских городах, участниками которой были с одной стороны "редановцы", с другой — их антагонисты.