До 10 марта командиры воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны включить в распорядок дня ежедневное исполнение "Речи победителя".

Документы об этом публикует украинский журналист Владимир Бойко.

Ее текст, как сообщает Бойко, утвержден в Генштабе ВСУ, разослан для изучения в войска.

В речевке содержится обещание "уничтожать врагов без жалости и страха".

Вот её полный текст:

"Я - воин Вооруженных сил Украины! Достойный потомок украинских героев!

Я никогда не предам присягу и доверие Украинского народа!

Никогда не опущу руки перед трудностями!

Моя цель - только победа. Мое задание - верная служба Украинскому государству!

Я неуклонно буду закалять свою силу и волю!

Я всегда буду верным товарищем для своих сослуживцев и командиров!

Я буду уничтожать врагов без жалости и страха!

Я - оружие Победы! Я - надежда на будущее!

Слава Вооруженным силам Украины!

Слава Украине!"

Официально наличие такой речевки не подтверждено.

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