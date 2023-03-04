Украинский журналист опубликовал "Речь победителя", которую ВСУ якобы будут ежедневно читать. Полный текст
До 10 марта командиры воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны включить в распорядок дня ежедневное исполнение "Речи победителя".
Документы об этом публикует украинский журналист Владимир Бойко.
Ее текст, как сообщает Бойко, утвержден в Генштабе ВСУ, разослан для изучения в войска.
В речевке содержится обещание "уничтожать врагов без жалости и страха".
Вот её полный текст:
"Я - воин Вооруженных сил Украины! Достойный потомок украинских героев!
Я никогда не предам присягу и доверие Украинского народа!
Никогда не опущу руки перед трудностями!
Моя цель - только победа. Мое задание - верная служба Украинскому государству!
Я неуклонно буду закалять свою силу и волю!
Я всегда буду верным товарищем для своих сослуживцев и командиров!
Я буду уничтожать врагов без жалости и страха!
Я - оружие Победы! Я - надежда на будущее!
Слава Вооруженным силам Украины!
Слава Украине!"
Официально наличие такой речевки не подтверждено.
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