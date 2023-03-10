Россия запросила на вторник, 14 марта, проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме "русофобии в Украине и на Западе".

Об этом сообщил в пятницу, 10 марта, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишут российские медиа.



"Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает", - заявил Полянский.

Ранее мы писали, что еще в апреле прошлого года президент России Владимир Путин обвинил Евросоюз в "откровенной русофобии".

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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