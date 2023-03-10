Сегодня многие украинцы получили уведомления о соблюдении информационной гигиены от абонента "StratComZSU" или "AFUStratCom".

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ прокомментировали СМС, которые многие украинцы приняли за фейк. Объяснение Страткома ВСУ обнародовано в Facebook.

В нем говорится, что сообщения настоящие, ведь "в целях противодействия информационным операциям врага и формированию информационной гигиены украинцев Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины продолжает регулярное информирование украинцев об угрозах информационной безопасности и правилах противодействия им".

К сотрудничеству теперь привлекаются и известные специалисты и эксперты в области информационной безопасности.

"Сегодня большинство украинцев получили первую СМС с базовыми правилами информационной гигиены. Их объяснила ведущая радио и телепрограмм по инфогигиене Оксана Мороз", – говорится в сообщении.

В будущем СМС с соответствующим информированием об актуальных информационных угрозах будут поступать от имени StratComZSU и AFUStratCom, добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали формировать штурмовые бригады для освобождения оккупированных территорий - "Гвардию наступления". В нее тоже приглашают с помощью СМС.

Между тем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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