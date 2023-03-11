Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о том, как крупные копытные, в частности лоси, сбрасывают рога.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.

Все представители семьи оленевых, обитающих в зоне отчуждения ЧАЭС (а это благородный олень, серна и европейский лось) бывают рогатыми и безрогими. Самки никогда не носят тяжелые костяные короны на голове, а вот взрослые самцы ежегодно отращивают рога, после же гона сбрасывают их за ненадобностью: брачные игры и турнирные драки заканчиваются.

Самые большие рога – у лосей. Нередко они имеют лопатообразную форму с несколькими отростками, размахом до 180 см и весом 20-30 кг. По количеству ответвлений и размеру рогов можно судить о возрасте животного.

Рога интенсивно растут все лето. В конце осени – в начале зимы у них полностью прекращается кровоснабжение, они затвердевают, высыхают и отпадают.

Считается, что этот процесс безболезненный, хотя, очевидно, он все-таки беспокоит копытных, потому что они интенсивно трутся о деревья или трясут головой, пока отростки не отпадут.

Рога диких животных ценились всегда. Однако только не из зоны отчуждения. Здесь их запрещено собирать и заготавливать, в первую очередь, по вполне понятной причине: они способны существенно накапливать радионуклид – стронций 90.

На днях Чернобыльский заповедник опубликовал фото оленя у заброшенного дома в зоне отчуждения.

Также организация показывала снимок европейского лося в заснеженном лесу.