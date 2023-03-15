Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030.

Об этом сообщил журналист Роб Харрис в Твиттере.

Место Украины в заявке на мундиаль займет Марокко.

По данным The Athletic, Украину лишили места в коллективной заявке из-за войны (организаторы опасаются, что страна может не успеть восстановиться за оставшиеся семь лет) и коррупционных уголовных дел уже бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Выбор пал на Марокко из-за географической близости к Испании и Португалии.

Напомним, что в прошлом году в Бельгии арестовали замглавы Европарламента по подозрению в коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".