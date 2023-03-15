Кандидат от турецкой оппозиции на выборах президента страны Кемаль Кылычдароглу в случае своей победы обещает запретить иностранцам покупать недвижимость в Турции в течение как минимум 5 лет.

"Землетрясения и миллионы бездомных создали систему, оскорбляющую своих граждан. Такая позорная, такая позорная система. Когда мы придем, мы запретим продажу жилья иностранцам на 5 лет и запрет не снимут, пока цены не упадут. У нас столько всего нужно исправить, что солью пахнет!", - заявил Кылычдароглу.

Он отметил, что иностранцы освобождены от уплаты НДС при покупке недвижимости в иностранной валюте, тогда как граждане Турции платят 8-18% НДС.

"Иностранцы делают большие покупки с этим преимуществом и повышают цены на жилье", - отметил лидер оппозиции.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине многие украинцы и россияне покупали недвижимость в Турции и переезжали туда жить. По данным опросов общественного мнения, за два месяца до выборов президента Турции (они пройдут 14 мая) Кемаль Кылычдароглу опережает в рейтингах Эрдогана.

Ранее "Страна" писала о том, как февральские землетрясения скажутся на выборах президента Турции и на войне в Украине.