Российские Telegram-каналы сообщили сегодня, 15 марта, что ВСУ, используя бронетехнику, пошли в атаку под Пологами в Запорожской области (город контролируется РФ).

Они предположили, что это разведка боем.

Позже назначенные Россией "власти Запорожской области" заявили, что "атаку отбили" силы 58-й армии РФ.

"Территорию не упустили, ситуация контролируемая", - сообщил представитель "администрации" Владимир Рогов. Другие российские источники заявляют об уничтожении украинской техники и взятии пленных.

"Никаких подтверждений этому с украинской стороны нет. Но в целом наступление ВСУ на этом участке - один из самых ожидаемых экспертами сценариев дальнейшего развития военной ситуации в Украине", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что, по данным The Economist, Украина готовится к большому контрнаступлению. За последние три месяца в страну прибыло уже 40% всей военной помощи, оказанной Пентагоном с начала войны.

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