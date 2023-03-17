Уполномоченный по правам человека объяснил, могут ли сотрудники отказаться работать во время воздушной тревоги
Сотрудники имеют право отказаться работать во время тревоги. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.
Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец отметил, что в трудовом законодательстве нет прямого запрета на работу во время воздушной тревоги, и не прописана ответственность работодателя, если работать приходится.
Тем не менее, "на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда", а их обеспечение - обязанность работодателя, сообщил омбудсмен.
Также он рассказал, что работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.
В свою очередь, работник вправе отказаться совершать порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для жизни человека или окружающей среды.
Напомним, ранее в Офисе уполномоченного по правам человека в Украине рассказали, кто имеет право выдавать украинцам повестки.
Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.