Сотрудники имеют право отказаться работать во время тревоги. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец отметил, что в трудовом законодательстве нет прямого запрета на работу во время воздушной тревоги, и не прописана ответственность работодателя, если работать приходится.

Тем не менее, "на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда", а их обеспечение - обязанность работодателя, сообщил омбудсмен.

Также он рассказал, что работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.

В свою очередь, работник вправе отказаться совершать порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для жизни человека или окружающей среды.

Напомним, ранее в Офисе уполномоченного по правам человека в Украине рассказали, кто имеет право выдавать украинцам повестки.

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