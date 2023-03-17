В Сети появились фото последствия обстрела Мандрыкино Петровского района Донецка.

Соответствующие снимки публикуют местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, в результате обстрела погибли 2 человека.

Известно, что Мандрыкино является линейной станцией Донецкой железной дороги.

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