Президент США Джо Байден сегодня, 20 марта, разместил в "Твиттере" необычную фотографию - вход в свой кабинет в Белом доме с надписью "BELIEVE" (англ. "верь")

Это отсылка к американскому комедийно-драматическому сериалу "Тед Лассо" от Apple TV+. Сериал рассказывает о Теде Лассо, тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды и должен привести ее к победе. Над входом в офис Тед вешает плакат с надписью BELIEVE (англ. "верь"), это - его девиз: он не держит обид и верит в лучшее.

Третий и последний сезон этого сериала вышел 15 марта и неожиданно стал очень популярным. Сейчас шоу лидирует в десятке самых популярных оригинальных сериалов Apple TV+.

Напомним, ранее мы писали о том, что Байден поддержал ордер на арест Путина, выданный МУС, чью юрисдикцию не признают США. "Я думаю, что это оправдано. Но вопрос в том, что это (МУС - Ред.) не признано нами на международном уровне. Но я думаю, что он (МУС - Ред.) выступил с очень сильной позицией", - сказал он, комментируя это решение.

Также мы сообщали, что в США республиканцы требуют от Байдена не допустить сближения Китая и России в ядерной сфере.