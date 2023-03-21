Во вторник, 21 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничения потребителей с резервом мощности, однако из-за повреждения сети потребителям в Киевской и Житомирской областях могут отключать свет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.

Пока что генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для потребителей электроэнергии по всей стране.

До сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела россиян. Как следствие возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.

Ранее глава "Госэнергонадзора" Руслан Слободян сообщил, что длительных отключений света в Украине уже не будет.

Также "Страна" рассказывала, что в "Энергоатоме" подсчитали число ударов по энергетическим объектам Украины за год войны. Всего за год система пережила 255 ударов РФ. Самым мрачным был октябрь - 82 удара, тогда как раз началось системное уничтожение критической инфраструктуры Украины (точнее - попытка уничтожения).