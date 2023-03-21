Источник "Страны" в "Слуге народа" рассказал как депутаты пытались выяснить у назначенного сегодня министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, когда он сможет запустить в Украине производство снарядов.



"Марьяна Безуглая просила назвать конкретную дату, когда будет сделан первый снаряд под руководством Камышина. Мол, через месяц? Он сказал, что ему месяц нужен только, чтобы войти в курс дела.

Она начала дальше спрашивать - два месяца, три? Он не сказал конкретно. Но понятно, что конкретную дату назвать он не может, так как человек, грубо говоря, даже не въехал в министерство. Но за его работой будет особо пристальное внимание, потому что нужны результаты еще на вчера", - рассказал источник.

Напомним, сегодня бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин назначен новым министром стратегических отраслей промышленности. За него проголосовали 312 народных депутатов.

Ранее Александра Камышина, который объявил об отставке с поста главы правления "Укрзализныци", назначили внештатным советником президента.