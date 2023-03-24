Сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin покинет Россию, а магазины передадут локальному менеджменту.

Об этом говорится в заявлении французской группы ADEO, которая владеет компанией.

"После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей", - говорится сообщении.

Процесс ухода был начат несколько месяцев назад, а с начала вторжения РФ в Украину ADEO приостановила все новые инвестиции в России, заявили в компании.

В первой половине марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал крупные западные компании, которые до сих пор не ушли из России, сделать это. В их числе была и Leroy Merlin.

Напомним, согласно данным исследования, только 9% из почти 1500 западных компаний, работавших в России, вывели из этой страны бизнес после начала войны. Больше всего из России вышло американских компаний.

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