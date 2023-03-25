Генштаб ВСУ публикует оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 25 марта. Украинские войска отбили 59 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районе Серебрянского лесничества и населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.

В Бахмутском направлении - в Бахмуте, у Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - у населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар.

За сутки враг нанес 50 авиационных и 11 ракетных ударов. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов.

Ранее Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям российской армии в войне на 24 марта.

Война в Украине продолжается уже 395-й день. Мы следим за новостями 25 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 394-го дня войны. Появились свидетельства, что некоторые российские подразделения перешли реку, которая была линией фронта в Бахмуте. Самолеты С-35 обстреляли Одесскую область, используя в том числе российские аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER. Американский советник Залужного заявил, что украинское контрнаступление шокирует весь мир. А европейские лидеры тем временем едут в Китай.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге приводит рассказы бойцов ВСУ о проблемах в армии.