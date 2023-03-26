Министерство обороны России заявило, что в Тульской области упал украинский беспилотник "Стриж".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 26 марта.

Как утверждает Минобороны РФ, российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" воздействовал на украинский БПЛА. В результате была выведена из строя его система навигации и беспилотник упал в районе Киреевска в Тульской области.

Беспилотные самолеты "Стриж" считаются довольно устаревшими, их перестали выпускать еще в конце 1980-х годов. Дальность полета аппарата составляет до 1000 км.

Беспилотник запускается с мобильной платформы, для запуска используется твердотопливный ускоритель, размещаемый под хвостовой частью фюзеляжа.

Напомним, что сегодня в российском городе Киреевске под Тулой сообщили о взрыве. В домах выбило окна, на месте - воронка. Два человека получили осколочные ранения.

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