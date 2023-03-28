В американском штате Алабама представили первую в мире пуленепробиваемая комнату быстрого развертывания, которая должна в случае необходимости защитить детей от стрельбы.

Заявлено, что такая комната может быть приведена в рабочее положение даже ребенком всего за 10 секунд, а спрятаться за бронированными стенами сможет целый класс. Комната закрывается изнутри.

Видео снято в западной начальной школе в Каллмане, где установлены первые две такие комнаты стоимостью 60 тыс. долларов.

В обычное время она будет использоваться как белая доска.

Изначально такая комната была разработана как убежище для военных, но после стрельбы в Техасе, когда погибли 19 детей и два учителя, разработчик сместил акцент на школьников.

По данным властей, в 2023 году в США произошло уже 112 массовых расстрелов, в которых погибло 48 детей.

Раньше мы рассказывали, как в США шестилетний школьник выстрелил в свою учительницу после ссоры. Начальник полиции города заявил, что школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя. Других детей в классе во время инцидента не было.