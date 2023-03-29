"Враг засел глубоко в обороне". В ВСУ рассказали о ситуации на юге
Российские войска не предпринимают активных действий на юге и засели глубоко в обороне. Также наблюдается уменьшение вражеских обстрелов.
Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире "24 канала".
"На юге ситуация остается стабильно сложной, но она под контролем Сил обороны. Поскольку враг засел глубоко в обороне. В частности, активных действий не наблюдается, а то, что они продолжают обстрелы, даже эти показатели существенно снизились", - рассказала Гуменюк.
По ее словам, причиной тому является боевая работа украинских военных.
"Это наша методическая работа по зачистке полосы, которую мы проводим уже в течение длительного времени, дает свои результаты. В том числе и то, что мы уничтожили определенную часть логистики вражеской группировки. Держим под существенным огненным контролем транспортные пути, которыми они могли бы гипотетически обновлять эту логистику, но сейчас не могут", - объяснила Гуменюк.
Она привела пример, что за минувшие сутки на указанном направлении было около 30 обстрелов, хотя раньше речь могла идти о 70 - 100 в сутки.
"Также подтверждено убытие БПЛА типа "Орлан-10", пытавшегося собирать данные. Есть и подтверждение уничтожения нескольких единиц автобронетехники, которой пытались перемещать артустановки. Вот такая даже небольшая работа дает существенные результаты", - отметила Гуменюк.
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