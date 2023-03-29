В Одессе пылает здание Украинского театра. Видео
В среду, 29 марта, в Украинском театре в Одессе произошел пожар.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По данным пабликов, на месте работают спасатели, зрители эвакуированы.
Причины и последствия возгорания выясняются.
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