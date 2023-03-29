В среду, 29 марта, в Украинском театре в Одессе произошел пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, на месте работают спасатели, зрители эвакуированы.

Причины и последствия возгорания выясняются.

Ранее мы писали, что недавно в Киеве возник сильнейший пожар в многоэтажке.

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