Сообщают о пожаре в районе Минского автомобильного завода. На предприятии идёт сильный дым, а местные ресурсы сообщают, что до этого было слышно несколько взрывов.

Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.

Ранее в Ростовской области РФ произошел крупный пожар на складе с целлюлозной продукцией.

А в российской столице загорелось здание "Москва-Сити".

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.