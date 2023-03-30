Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать готовящееся контрнаступление Украины как решающий момент войны.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны", - сказал глава МИД.

Он опасается, что если контрнаступление не приведет к освобождению Украиной всей ее территории, на Западе усилятся позиции тех сил, которые толкают Киев к компромиссу с Москвой.

"Они (сторонники компромиссной позиции - Ред.) повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе "Минска-3", - говорит Кулеба.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что Украина за счет значительного истощения российских сил и поступления западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.

Также мы сообщали, что американский советник Залужного Дэн Райс пообещал мощное контрнаступление украинской армии, которое шокирует весь мир.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.