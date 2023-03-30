"Парламент ДНР" одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост "главы правительства"
"Парламент ДНР" одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост "главы правительства".
Об этом сообщают российские СМИ.
"Врио главы ДНР" Денис Пушилин рассказал, что предложил "парламенту" на должность "премьер-министра республики" кандидатуру "первого вице-премьера" Солнцева.
Кандидатура была единогласно одобрена "депутатами". За нее проголосовали все 74 "парламентария", присутствовавших на заседании.
Солнцев прибыл в "ДНР" в июне 2022 года из Москвы, где был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С 11 ноября того же года он занимал пост "первого заместителя премьера ДНР".
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко.
До этого, с июня 2022 года, Хоценко возглавлял "правительство ДНР". По данным СМИ, Хоценко - человек, связанный с замглавы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.