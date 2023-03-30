"Парламент ДНР" одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост "главы правительства".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Врио главы ДНР" Денис Пушилин рассказал, что предложил "парламенту" на должность "премьер-министра республики" кандидатуру "первого вице-премьера" Солнцева.

Кандидатура была единогласно одобрена "депутатами". За нее проголосовали все 74 "парламентария", присутствовавших на заседании.

Солнцев прибыл в "ДНР" в июне 2022 года из Москвы, где был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С 11 ноября того же года он занимал пост "первого заместителя премьера ДНР".

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко.

До этого, с июня 2022 года, Хоценко возглавлял "правительство ДНР". По данным СМИ, Хоценко - человек, связанный с замглавы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.