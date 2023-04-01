Зимнее наступление России провалилось. Она растратила преимущество в личном составе, которое было достигнуто за счет мобилизации.

Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании, которая анализирует три месяца командования военными действиями Валерием Герасимовым, начальником Генштаба РФ.

Как сообщает британская разведка, личное руководство Герасимов принял 11 января.

"Он попытался начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", - резюмирует британская разведка, отмечая, что на нескольких направлениях Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой серьезных жертв, "в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе".

"Герасимов раздвигает границы того, насколько далеко политическое руководство России может терпеть неудачу", - пишут британские аналитики.

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