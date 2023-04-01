В субботу, 1 апреля, по Авдеевке нанесен очередной ракетный удар.

Об этом сообщает глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Первая ракета попала в админздание, вторая тоже попала в инфраструктурный объект", - пишет глава ОП.

В местных пабликах уточняется, что полностью разрушено здание налоговой администрации.

По информации Ермака, обошлось без жертв и пострадавших - "люди находились в укрытии".

Кроме того, глава Офиса президента показал фото последствий ракетного удара.

Ранее мы писали, что на днях в Авдеевке ракета попала в здание детского сада, также пострадала многоэтажка напротив.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.