В среду, 5 апреля, в Житомирской области возможны отключения электроэнергии. Причина - увеличение нагрузки на оборудование, которое было повреждено в результате российских атак.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в телеграм-канале.

"В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время террористических атак врага и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области", - сообщили в компании.

В остальных регионах Украины отсутствуют. Генерация полностью обеспечивает потребности украинцев в электроэнергии.

Ранее сообщалось, что дефицита электроэнергии в ближайшие полгода в Украине быть не должно. В то же время глава компании заявил о важности подготовки к следующей зиме. По его словам, необходимо восстановить поврежденные оккупантами энергоблоки ТЭС и ГЭС.

Также сообщалось, что в Кабмине решили не повышать тарифы на электричество с 1 апреля.

Тем временем Кличко анонсировал окончание отопительного сезона в Киеве уже на этой неделе.